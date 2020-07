Partagé entre les bonnes et décevantes publications Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 28/07/2020 | 11:47

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4920 PTS/ 4980 PTS

La première moitié de la séance parisienne affiche toujours peu de velléités acheteuses. Le CAC 40 cède 0.10%, emporté dans le rouge par LVMH (-4.3%) et STMicroelectronics (-4.2%). En revanche, Carrefour repart à la hausse en empochant 4.6%, grâce à de bons résultats sur sa filiale brésilienne. Lors de cette nouvelle séance, les opérateurs pourront se concentrer, hors publications des sociétés, sur la confiance des consommateurs et sur l’indice de Richmond, tous deux publiés à 15h. Graphiquement, en données horaires, les cours montrent une certaine résilience au-delà des 4920 points. La conservation de ce niveau reste indispensable pour maintenir un objectif de rebond en direction des 4980 points, borne basse d’un gap récent. A contrario, et sous la pression de la moyenne 20 heures, sa cassure ouvrirait la voie en direction de la cible inférieure des 4880 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.