Pas de relais acheteur

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5545 PTS/ 5600 PTS



A mi-journée, c’est Bouygues qui se place comme leader des valeurs parisiennes, en validant une hausse de 2.7%, alors que le secteur automobile évolue dans le rouge à l’image de Peugeot, Renault et Michelin .



Cet après-midi diverses statistiques macroéconomiques seront suivies avec attention par les opérateurs avec, à 14h30 les ventes au détail, à 15h15 la production industrielle et l'utilisation des capacités, puis à 16h l'indice NAHB ainsi que les stocks des entreprises.



Graphiquement en données horaires, les cours ne trouvent aucun relais pour s’extraire des limites du trend horizontal qui se situe à 5600 points pour la partie haute et à 5545 points pour la borne basse. Seule une excursion au-delà, ouvrirait d’autres cibles plus éloignées, à 5625 points pour la hausse et à 5486 points, en cas de dégradation de la configuration actuelle.

