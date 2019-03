Peu d'initiatives Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5200 PTS/ 5260 PTS



Les initiatives devraient rester limitées avant le nouveau vote sur l’accord du Brexit demain.



A la mi-séance, le CAC40 grappille 0.17% à 5240 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.2%.



Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance à 13h30 des ventes au détail, anticipées stables puis des stocks des entreprises à 15h (consensus 0.6%).

Wall-Street ouvrira ses portes à 14h30, jusqu’au 1er avril.



En données horaires, comme évoqué ce matin, on pourra pour le moment conserver un biais baissier sous les 5260 points, avec les 5200 points en ligne de mire. Le dépassement des 5260 points invaliderait ce scénario, suggérant un retour vers les 5280 points voire 5310 points par extension.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

