Peu d'initiatives à la mi-séance

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5874 PTS/ 5931 PTS

Les cours de l’indice parisien évoluent dans un mouchoir de poche ce matin, les oscillations ne dépassant pas plus de 15 points avant la mi-séance. La prudence est donc de mise et les opérateurs font preuve d’attentisme avant la publication des données sur l’emploi américain et les prix à la production. A ce titre, les investisseurs ont pris connaissance ce matin d’un PIB européen conforme aux attentes, en croissance de 0.2%. Sur le plan microéconomique, Thales se démarque en engrangeant près de 3.5%. Bouygues progresse aussi, de manière plus modeste (+1.6%), après des résultats à 9 mois supérieurs aux attentes. ArcelorMittal s’inscrit une nouvelle fois en baisse (-1.5%), lesté par le cas d’Ilva. Techniquement, la configuration horaire n’a que peu évolué. La tendance de fond demeure haussière tant que les supports sont conservés. Il faudra néanmoins déborder la ligne des 5930 points pour libérer un nouveau potentiel de hausse en direction des 6000 points.

