Peu d'initiatives en Europe

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5620 PTS/ 5655 PTS

La clôture à l'équilibre de Wall-Street hier et l'annonce d'une reprise des négociations entre Pékin et Washington dans 15 jours aux Etats-Unis permettent au marché parisien de reprendre quelques couleurs, après avoir perdu plus de 1% la veille. L'indice CAC40 grapille actuellement 0.17% à 5640 points et Wall-Street est attendue en hausse de 0.4%. Sur le plan macroéconomique, l'indice IFO est ressorti à 94.6 en Allemagne (consensus 94.5). Les opérateurs prendront connaissance de l'indice Case Shiller des prix immobiliers à 15h puis de l'indice du Conference Board (consensus 134.1) et de l'indice manufacturier de Richmond à 16h. Graphiquement, le CAC40 consolide horizontalement, se maintenant pour le moment à proximité de ses records annuels. Seul l'enfoncement des 5620 points militerait pour des dégagements plus prononcés en direction des 5590 points puis 5560/5535 points. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 -0.04% 5628.33 20.29% CAC 40 INDEX FUTURE (FCE) - LIF/C1 -0.52% 5592.5 18.90%

Palmarès CAC 40 ATOS 65.7 1.89% SANOFI 85.09 1.67% ENGIE 14.57 1.60% VINCI 98.7 1.02% L'ORÉAL 248.8 1.02% RENAULT 54.46 -1.61% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 25.01 -1.65% CARREFOUR 16.04 -1.75% ARCELORMITTAL 12.78 -1.78% TOTAL 47.745 -1.89%