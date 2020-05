Peu d’initiatives en attendant Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4460 PTS/ 4560 PTS

Les places européennes évoluent en ordre dispersé ce matin, partagées entre les espoirs de reprise de l’activité et les craintes d’une nouvelle vague de contaminations avec le déconfinement progressif des populations.

L’indice CAC40 s’inscrit actuellement en légère baisse de 0.18% à 4482 points et les contrats futures américains reculent de 0.2%.



Du côté des statistiques, les opérateurs attendent l’indice CPI à 14h30 (consensus -0.7%). La fin de semaine sera beaucoup plus chargée en termes de publications macroéconomiques.



En données horaires, la configuration demeure inchangée. On attendra la sortie des 4460/4560 points pour se positionner dans un sens comme dans l’autre.

