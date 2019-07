Place à la microéconomie Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5545 PTS

Objectif de cours : 5625 PTS





Le marché se tournera désormais vers les entreprises, qui dévoileront leur résultat semestriel durant les prochaines semaines. A ce titre, un certain nombre de sociétés américaines ouvriront le bal, avec notamment des banquières comme Citigroup, JP Morgan ou encore Bank of America.



Sur le front des statistiques économiques, les opérateurs viennent de prendre connaissance du PIB chinois, conforme aux prévisions à 6,2% au second semestre 2019. Il n’y aura pas d’autres indicateurs macro sur la séance du jour, mis à part l’indice manufacturier américain Empire State à 14h30.



Graphiquement, faute de volatilité, les dernières séances n’ont pas modifié la configuration technique en données horaires. Le CAC40 évolue toujours au sein d’une zone d’oscillations horizontales bornée entre 5545 et 5625 points. Tant que les 5545 seront sauvegardés, les acheteurs garderont la main et tenteront d’accentuer le trend haussier en débordant la ligne des 5600 points.

