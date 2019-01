Place aux cotillons, malgré tout Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4650 PTS/ 4720 PTS





Le peu d’opérateurs présents attendront mercredi pour retrouver des statistiques majeures. Pour cette ultime cession 2018, l'indice parisien devrait ouvrir en hausse de 0,60%.



Les deniers jours ont été marqués par une volatilité accrue. En données horaires, une pause dans le mouvement de baisse parait se mettre en place, idée confirmée par le redressement de la moyenne mobile à 20 heures. Par conséquent, le CAC40 se trouve encadré, dans la zone basse par cette moyenne située à 4650 points, et pour la partie supérieure, par la résistance des 4720 points, bas d’un gap baissier récent laissé béant.



Pour les investisseurs, le champagne n'aura pas la même saveur que l'an dernier au moment de fêter le passage à la nouvelle année. La complexité du parcours indiciel a généré beaucoup de stress, principalement sur le deuxième semestre 2018. Les actions françaises ont malgré tout clôturé l'avant-dernière séance dans un vert foncé (+1.74%), réduisant la perte du CAC40 à -12%.

