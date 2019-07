Poursuite de la consolidation horizontale avant la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5620 PTS

Objectif de cours : 5560 PTS



Les valeurs qui avaient le plus progressé en fin de semaine ont subi quelques prises de bénéfices, à l'image de Vivendi (-2.5%) ou STM (-1.8%). A l'opposé, Kering a repris 1.2% après avoir perdu 9.5% la semaine passée.



Outre-Atlantique, les indices américains ont clôturé en ordre dispersé. Le Nasdaq100 a perdu 0.35% à 7989 points, le S&P500 0.16% à 3021 points alors que le Dow Jones a grappillé 0.11%.



Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir sur une note hésitante.

