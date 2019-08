Poursuite du rebond Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5230 PTS

Objectif de cours : 5400 PTS





Les indices américains ont également repris des couleurs, avec la remontée des rendements obligataires. Le Dow Jones a gagné 1.2% à 25886 points, le S&P500 s'est adjugé 1.44% à 2889 points et le Nasdaq100 1.59%. Les opérateurs ont ainsi opté pour quelques achats à bon compte, espérant également un nouveau geste de la Fed le mois prochain ainsi que de la BCE.



Ce matin, le CAC40 devrait poursuivre son mouvement de reprise, comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 0.4%.



Graphiquement, le CAC40 reste en phase de reprise technique depuis le ralliement des 5170 points. Le principal objectif haussier est fixé vers 5400 points et seul un retour sous les 5230 points invaliderait cette anticipation. Malgré les craintes persistantes de ralentissement économique mondial, les places européennes ont rebondi vendredi dernier, à la faveur d'espoir d'accalmie des tensions commerciales entre Pékin et Washington. Le CAC40 a ainsi récupéré 1.22% à 5300 points, grâce notamment au rebond des valeurs financières.Les indices américains ont également repris des couleurs, avec la remontée des rendements obligataires. Le Dow Jones a gagné 1.2% à 25886 points, le S&P500 s'est adjugé 1.44% à 2889 points et le Nasdaq100 1.59%. Les opérateurs ont ainsi opté pour quelques achats à bon compte, espérant également un nouveau geste de la Fed le mois prochain ainsi que de la BCE.Ce matin, le CAC40 devrait poursuivre son mouvement de reprise, comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 0.4%.Graphiquement, le CAC40 reste en phase de reprise technique depuis le ralliement des 5170 points. Le principal objectif haussier est fixé vers 5400 points et seul un retour sous les 5230 points invaliderait cette anticipation.

