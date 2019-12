Poursuite du rebond avant Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5780 PTS/ 5850 PTS

La bourse de Paris poursuit sa marche en avant ce matin, à la faveur de la clôture positive de Wall-Street et des espoirs de la signature d'un accord commercial avant le 15 décembre, date à laquelle de nouveaux droits doivent théoriquement entrer en vigueur. Les récents propos de D. Trump, selon lesquels les négociations commerciales avec la Chine se déroulent très bien, entretiennent le courant acheteur, à l'image du CAC40 qui progresse de 0.47% à 5826 points. Outre-Atlantique, les contrats futures sont en légère hausse de 0.15%.

Sur le plan macroéconomique, les ventes au détail en zone euro ont reculé plus que prévu (-0.6% contre -0.4% attendu) et le PIB est conforme aux attentes à +0.2%.

A 14h30, seront dévoilées la balance commerciale et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Les opérateurs attendent également les commandes industrielles à 16h (consensus 0.3%).



Techniquement, le CAC40 confirme son mouvement de rattrapage dont l'objectif majeur est situé vers 5850 points (moyenne mobile à 50 heures). Seul un retour sous les 5780 points invaliderait ce scénario.

