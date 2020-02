Poursuite du rebond avant la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5900 PTS/ 5962 PTS

Dans l’attente de la réunion du FOMC, le CAC40 poursuit son mouvement de reprise de la veille, avec une progression actuelle de 0.28% à 5942 points. Les résultats conformes aux attentes de LVMH sont accueillis sans réel enthousiasme (+0.4%) même si le groupe se dit confiant pour 2020, en dépit des aléas liés au coronavirus chinois. Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de la balance commerciale et des stocks de commerce de gros. A 16h, seront dévoilées les promesses de ventes de logements (consensus +0.5%), avec les stocks pétroliers à 16h30, attendus à 0.7M.

La Fed rendra par ailleurs son verdict en matière de politique monétaire à 20h, avant la traditionnelle conférence de presse à 20h30. Boeing, AT&T et McDonalds publieront avant bourse. Les contrats futures américains sont pour le moment en hausse de 0.25%. Apple est par ailleurs attendue en hausse de 2%, suite à la publication de ses résultats hier soir.



Graphiquement, le CAC40 demeure en phase de reprise technique. Ce dernier devra toutefois déborder la zone des 5962 points pour disposer d’un nouveau potentiel d’appréciation en direction des 6020 points. En intraday, le seuil des 5900 points fera office de pivot.

