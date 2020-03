Poursuite du rebond dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4038 PTS/ 4400 PTS

Profitant des plans de relance budgétaires et du fort rebond des places asiatiques, le CAC40 a terminé en forte hausse de 8.39% à 4242 points hier, les opérateurs ayant retrouvé provisoirement l'appétit pour les actifs risqués.



Les indices américains ont également repris de la hauteur, dans le sillage de l'adoption d'un gros plan de relance budgétaire aux Etats-Unis, doté d'environ 2000 Mds$. Le Dow Jones a gagné 11.37% à 20705 points, le S&P500 s'est adjugé 9.38% à 2447 points et le Nasdaq100 7.81%.



Ce matin, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée, avec un gain initial de 1%. En données horaires, le marché parisien est en phase de rebond. Le débordement de la zone des 4250 points devrait ouvrir la voie aux 4400 points. Seul un retour sous les 4038 points, borne haute d'un gap laissé ouvert hier, invaliderait ce scénario.

