Poursuite du rebond en Europe Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 26/06/2020 | 11:14

Opinion : Positive au dessus de 4930 PTS

Objectif de cours : 5000 PTS

Malgré les craintes persistantes au sujet de la pandémie, notamment aux Etats-Unis, la bourse de Paris poursuit son mouvement de reprise amorcé la veille, soutenue par la hausse de Wall-Street et l’assouplissement de la « règle Volcker ». Cette dernière, mise en place après la crise financière de 2008, restreignait les banques en matière d’activité de trading. Après avoir engrangé 0.97% hier, le CAC40 s’inscrit actuellement en hausse de 1.21% à 4977 points tandis que les contrats Futures américains sont en léger repli de 0.3%.



Sur le plan macroéconomique, les opérateurs attendent à 14h30 l’indice Core PCE ainsi que les dépenses et revenus des ménages. L’indice de confiance du Michigan, anticipé à 79.1, sera publié à 16h.



En données horaires, le CAC40 aligne sa deuxième séance de hausse et conserve ainsi un biais haussier au-dessus des 4930 points. Les 5000 points restent en ligne de mire et seule une rechute sous les 4930 points invaliderait cette anticipation.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.