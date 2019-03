Poursuite du rebond en vue Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5250 PTS/ 5350 PTS





En hausse de 0.6% en moyenne à la cloche parisienne, les indices américains ont globalement gardé le cap en deuxième partie de séance, soutenus par les valeurs bancaires. Le Dow Jones a gagné 0.55% à 25658 points, le S&P500 s'est adjugé 0.72% à 2818 points et le Nasdaq100 0.47%.



Ce matin, dans l'attente



En données horaires, la tendance se neutralise, l'indice parisien ayant amorcé un mouvement de reprise après avoir tutoyé les 5210 points en fin de semaine dernière. Le débordement des 5315 points devrait ouvrir la voie aux 5350 points. Le CAC40 a repris de la hauteur hier, porté par la remontée des rendements obligataires, la baisse de la monnaie unique et la hausse du pétrole. Les opérateurs ont ainsi effectué quelques achats à bon compte, après 4 jours de baisse, malgré des statistiques américaines sous les attentes. L’indice parisien a finalement terminé en hausse de 0.89% à 5307.38 points, soutenu également par la progression de Wall-Street.En hausse de 0.6% en moyenne à la cloche parisienne, les indices américains ont globalement gardé le cap en deuxième partie de séance, soutenus par les valeurs bancaires. Le Dow Jones a gagné 0.55% à 25658 points, le S&P500 s'est adjugé 0.72% à 2818 points et le Nasdaq100 0.47%.Ce matin, dans l'attente d'une intervention de Mario Draghi et de l'examen par le parlement britannique de divers scénarios de Brexit , le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.25%.En données horaires, la tendance se neutralise, l'indice parisien ayant amorcé un mouvement de reprise après avoir tutoyé les 5210 points en fin de semaine dernière. Le débordement des 5315 points devrait ouvrir la voie aux 5350 points.

