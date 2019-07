Poussé par un contexte monétaire bienfaisant Envoyer par e-mail :

L’indice parisien renoue avec les 5600 points, aidé par un contexte bienfaisant mis en place par les banques centrales. Les investisseurs gardent, en effet, un biais haussier, motivés par de futures baisses des taux. Sur le dernier mois glissant, le CAC40 progresse de 4.25%, cumulant ainsi plus de 18% en 2019.Les principaux contributeurs à cette avancée mensuelle se nomment CapGemini (+16%), bonifié par son rachat d’Altran, Accor (+15%) et STM (+13%) alors qu’à l’inverse, Orange ferme la marche du palmarès prouvant que les opérateurs délaissent les secteurs plus défensifs.Graphiquement en données journalières, les cours gardent le cap haussier. Certes les avancées se font de manière souvent hésitante mais aucune faiblesse ne vient contrarier le parcours du CAC40. Le gap haussier à 5545 points a même servi, une fois comblé, de support pour relancer les initiatives acheteuses. Le blocage récent des 5625 points montre la solidité de cette résistance, dernier étape à franchir pour aller tester le pic de 2018 à 5650 points. Il faudrait une dégradation marquée des prix sous les 5545 points pour fragiliser la configuration actuelle.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.