Pression acheteuse persistante Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 20/02/2020 | 08:33

Opinion : Positive au dessus de 5085 PTS

Objectif de cours : 6130 PTS

Le marché des actions reste imperturbable aux risques sanitaires, à l’image du CAC40 qui a gagné hier 0.90% à 6111 points, clôturant ainsi sur un plus haut annuel. STM profite du retour massif des investisseurs pour regagner 4.6% ainsi que Kering (3%). Une fois n’est pas coutume, Renault avance de 2.5%, malgré le récent abaissement de sa note de crédit à long terme par Moody’s. A deux jours de la compensation février des opérations sur les produits dérivés, les investisseurs resteront occupés par l’indice Phily Fed Manufacturing Index attendu à 10.1 (14h30) et les stocks de pétrole à 17h. En préouverture de cette nouvelle séance, les futures indiquent une légère baisse de 0.1% malgré les records indiciels de Wall Street. Graphiquement, en données horaires, les cours viennent de connaitre une forte poussée, marquant à cette occasion un pic historique en clôture à 6111 points. La porte, pour aller chercher d’autres cibles reste donc ouverte. Il faudrait un repli marqué sous les 6086 points et surtout sous 6042 points, pour passer dans une configuration davantage neutre.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.