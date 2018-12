Pression vendeuse persistante Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4945 PTS/ 5010 PTS



Le marché est également pénalisé par les doutes concernant la capacité de Washington et de Pékin à s’attendre sur la question commerciale durant la trêve de 90 jours annoncée le week-end dernier.



Avec la plupart de ses composantes dans le rouge, l’indice CAC40 cède désormais 0.89% à 4968 points. Wall-Street restera par ailleurs fermée aujourd'hui, en l’honneur de G.H.W. Bush, décédé en fin de semaine.



Du côté des statistiques, la journée s’annonce donc calme, avec seulement le Livre Beige de la Fed ce soir à 20h. En Europe, l’indice PMI services était légèrement meilleur que prévu à 53.4 (consensus 53.1).



D’un point de vue technique, comme évoqué ce matin, le CAC40 a testé la zone de soutien des 4945 points, niveau qui suscite quelques achats à bon compte. Il faudrait toutefois un retour rapide au-dessus des 5010 points pour neutraliser provisoirement la pression vendeuse.

