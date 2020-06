Pris entre deux feux Envoyer par e-mail :

Les places financières ont fait preuve de nervosité ces dernières séances, tiraillées entre les signaux encourageants de reprise économique et le regain d'inquiétudes sur la pandémie, laquelle connaît un regain d'intensité.

Le virus continu, en effet, à circuler aux Etats-Unis, qui ont franchi le seuil des 2.5 millions de cas de contaminations, tandis que Pékin a de nouveau confiné un demi-million de personnes à 60 km de la capitale. Les indices évoluent ainsi de manière erratique, avec des variations intraday de forte amplitude, mais l'optimisme général reste pour le moment intact, avec la nette amélioration des indicateurs macroéconomiques dans le monde et la poursuite des politiques de soutien des banques centrales.



D'un point de vue technique, depuis son point haut du juin 8 dernier (5213 points), le CAC40 a amorcé un mouvement de consolidation, revenant à proximité de la zone de soutien des 4815 points. Seul l'enfoncement de cette zone de cours militerait pour de nouveaux dégagements qui pourraient rapidement ramener l'indice vers les 4700 points puis 4550 points.

Les opérateurs pourraient de nouveau se tourner vers les sociétés, avec la saison des résultats qui débute prochainement.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.