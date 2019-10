Prises de bénéfices à Paris Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5705 PTS

Objectif de cours : 5590 PTS

Après la forte hausse de la semaine dernière (+3.2%), le CAC40 cède du terrain aujourdhui sous l'effet de prises de bénéfices, les opérateurs relativisant les avancées effectuées sur le plan commercial entre la Chine et les Etats-Unis. Les nouveaux droits de douanes qui devaient entrer en vigueur le 15 octobre ont été annulés mais un accord partiel, portant sur les achats agricoles, et d'autres éléments dont la propriété intellectuelles ou les devises, ne devrait pas être signé avant le 16 novembre prochain.

Le CAC40 cède désormais 0.97% à 5610 points et les contrats futures américains sont en baisse de 0.5%. Du côté des statistiques, aucun chiffre ne sera dévoilé en deuxième partie de séance.



Graphiquement, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation mais conserve un biais haussier en données horaires au-dessus des 5590 points. Toutefois l'enfoncement de ce niveau militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 5530 points dans un premier temps.

