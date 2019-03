Prises de bénéfices avant la BCE Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5262 PTS/ 5310 PTS



Lors de sa conférence de presse, Mario Draghi pourrait annoncer de nouvelles mesures de soutien à l’économie la mise en place d’une nouvelle salve de TLTRO.



Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront également connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage anticipées à 225k et de la productivité attendue à +1.5%. Le crédit à la consommation sera également dévoilé à 21h (consensus 16.4B).

Outre-Atlantique, les contrats futures s'inscrivent pour le moment en baisse de 0.25%.



D’un point de vue graphique, le CAC40 montre quelques signes de fébrilité, revenant tester la zone des 5262 points, borne haute d’un gap laissé ouvert dernièrement. La rupture de ce niveau militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 5247 points dans un premier temps, voire 5220/5200 points par extension.

