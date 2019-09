Prises de bénéfices en Europe Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5623 PTS/ 5690 PTS

Les craintes sur l’évolution des tractations commerciales sino-américaines et les indices PMI nettement sous les attentes en zone euro suscitent quelques prises de bénéfices sur les places financières. Après avoir inscrit un nouveau record annuel en clôture vendredi (à 5690 points), le CAC40 cède désormais 0.98% à 5635 points. Seules quelques valeurs défensives surnagent, à l’image d'Essilor Luxottica (+1.1%) ou Sanofi et Pernod Ricard (+0.8%).A l'opposé, on retrouve ArcelorMittal (-6.3%), l'automobile et les banques à quasi (-3%). Sur le plan macroéconomique, l’indice Flash PMI manufacturier est ressorti à 45.6 en zone euro (consensus 47.6) et l’indice Flash PMI services à 52 alors que le marché attendait 53.1. Ces mêmes indices seront dévoilés aux Etats-Unis à 15h45. Graphiquement, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation revenant d’ores et déjà sur sa moyenne mobile à 100 heures. En l’absence de réaction positive dans cette zone de cours, on pourra s’attendre à une poursuite du mouvement en direction des 5590 points dans un premier temps voire 5560/5535 points par extension.

