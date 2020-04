Prises de bénéfices en Europe Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4580 PTS

Objectif de cours : 4355 PTS

Après cinq séances consécutives de hausse, la bourse de Paris et les autres places européennes repartent à la baisse aujourd’hui, dans le sillage des cours pétroliers et des inquiétudes concernant l’impact du Covid-19 sur la croissance mondiale.

D. Trump a annoncé la suspension du financement américain de l’OMS qui a selon lui "failli à ses devoirs essentiels" dans la lutte contre l'épidémie, tandis que le FMI indique que la pandémie pourrait provoquer cette année la pire récession économique depuis la Grande dépression des années 30. Du côté des statistiques, les opérateurs attendent les ventes au détail américaines à 14h30 (consensus -8%) ainsi que l’indice Empire State manufacturier qui devrait ressortir à -35.2. A 15h15, sera dévoilée la production industrielle (consensus -4.1%) puis à 16h, les stocks des entreprises et l’indice NAHB dans l’immobilier. Les stocks pétroliers seront publiés à 16h30 et le Livre Beige de la Fed à 20h. Goldman Sachs, Bank of America et Citigroup dévoieront par ailleurs leurs résultats avant l'ouverture de Wall-Street.



A la mi-séance, le CAC40 recule de 1.93% à 4436 points et les contrats futures américains sont en baisse de 1.8%.



Graphiquement, le marché parisien montre quelques signes de fébrilité, repassant sous les 4450 points. En l'absence de réaction positive dans la zone de cours actuelle, on pourra s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 4355 points.

