Prises de bénéfices pour les 4 sorcières

Opinion : Négative sous les 5570 PTS

Objectif de cours : 5500 PTS





En dépit de statistiques mitigées (PhillyFed à +0.3 contre +16.6 précédemment et inscriptions au chômage à 216K), les indices américains ont également poursuivi leur ascension, aidés par le secteur pétrolier. Le S&P500 a inscrit un nouveau record absolu et clôturé en hausse de 0.95% à 2954 points. Le Dow Jones a gagné 0.94% à 26753 points et le Nasdaq100 0.92%.



Aujourd'hui pour cette séance de compensation, le CAC40 devrait subir quelques prises de bénéfices comme le suggèrent les contrats futures en baisse de 0.25%.

En données horaires, la tendance reste positive au-dessus des 5500 points. Seul l'enfoncement de ce niveau militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 5450 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures. La configuration actuelle suggère un prochain test des 5500 points.

