Proche d'un seuil charnière Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à moyen terme du 14/02/2019 | 17:29



Parmi les mauvais élèves, on notera la contre performance de Société Générale (-14%), après un avertissement sur résultats.



Graphiquement, le CAC40 a réalisé un parfait V-Bottom depuis sa brève incursion sous les 4600 points en fin d'année. Celui-ci arrive à proximité de la cible majeure des 5137 points qui pourrait constituer un fort obstacle à court terme. Son franchissement permettrait de se fixer comme cible supérieure les 5240 points, niveau inégalé depuis octobre dernier.

En cas d'échec, un pause légitime pourrait se mettre en place et ramener l'indice vers les 4925 points voire 4840 points par extension. Les publications globalement bien accueillies des sociétés, les espoirs d'avancées sur le front du commerce international, l'éloignement du risque d'un nouveau "shutdown" aux Etats-Unis et une politique monétaire américaine vouée à redevenir plus accommodante, ont nettement ravivé l'appétit pour le risque des opérateurs. Le CAC40 parvient ainsi à s'inscrire en hausse de plus de 7% depuis le premier janvier et certaines de ses composantes affichent d'ores et déjà des performances exceptionnelles. Airbus s'envole de 29%, Dassault grimpe de 22%, suivi par Carrefour. Les valeurs technologiques ne sont pas en reste, avec Capgemini et STM qui progresse de 17%.Parmi les mauvais élèves, on notera la contre performance de Société Générale (-14%), après un avertissement sur résultats.Graphiquement, le CAC40 a réalisé un parfait V-Bottom depuis sa brève incursion sous les 4600 points en fin d'année. Celui-ci arrive à proximité de la cible majeure des 5137 points qui pourrait constituer un fort obstacle à court terme. Son franchissement permettrait de se fixer comme cible supérieure les 5240 points, niveau inégalé depuis octobre dernier.En cas d'échec, un pause légitime pourrait se mettre en place et ramener l'indice vers les 4925 points voire 4840 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.