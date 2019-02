Proche de l'équilibre à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5020 PTS

Objectif de cours : 4965 PTS





Les indices américains ont également vacillé,

Malgré des résultats supérieurs aux attentes, le titre Twitter cédait notamment 9.8% en raison de prévisions décevantes.



Aujourd'hui, le CAC40 est attendu non loin de l'équilibre.

En données horaires, le CAC40 vient de casser une oblique haussière qui faisait office de soutien depuis fin janvier. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, on pourra tabler sur une poursuite du mouvement en cours en direction des 4970/4965 points voire 4930 points par extension.

