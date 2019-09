Proche de l'équilibre à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 02/09/2019 | 08:02

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5455 PTS/ 5505 PTS



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, à la veille d'un Week-end prolongé, ces derniers étant fermés aujourd'hui pour le "Labor Day". Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.16% à 26403 points, le S&P500 a gagné 0.06% à 2926 points et le Nasdaq100 a cédé 0.15%.



Aujourd'hui, le CAC40 est attendu en hausse de 0.1% dans les premiers échanges, malgré l'instauration programmée l'instauration de nouveaux droits de douane entre la Chine et les Etats-Unis le 1er septembre.



Graphiquement, le marché parisien reste en phase de rattrapage et conserve un biais haussier en données horaires au-dessus des 5455 points. A court terme, on suivra de près la sortie des 5455/5505 points pour avoir des indications sur la tendance à venir. Profitant d'une certaine accalmie sur le front du commerce, avec la reprise des négociations sino-américaines, le CAC40 a terminé en hausse de 0.56% à 5480 points vendredi dernier.Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, à la veille d'un Week-end prolongé, ces derniers étant fermés aujourd'hui pour le "Labor Day". Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.16% à 26403 points, le S&P500 a gagné 0.06% à 2926 points et le Nasdaq100 a cédé 0.15%.Aujourd'hui, le CAC40 est attendu en hausse de 0.1% dans les premiers échanges, malgré l'instauration programmée l'instauration de nouveaux droits de douane entre la Chine et les Etats-Unis le 1er septembre.Graphiquement, le marché parisien reste en phase de rattrapage et conserve un biais haussier en données horaires au-dessus des 5455 points. A court terme, on suivra de près la sortie des 5455/5505 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.