Proche de l'équilibre à l'ouverture

Opinion : Négative sous les 4560 PTS

Objectif de cours : 4460 PTS

En l'absence de publication macroéconomique majeure hier, la bourse de Paris a cédé du terrain sous l'effet de prises de bénéfices, partagée entre les espoirs de rédemarrage de l'activité liés au déconfinement et les craintes persistantes au sujet de la recrudescence des contaminations au Covid-19. Les tensions entre Pékin et Washington ont également pesé sur le moral des intervenants.

A la clôture, le CAC40 cédait 1.31% à 4490 points.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, le Dow Jones a cédé 0.45% à 24221 points, le S&P500 a grappillé 0.01% à 2930 points tandis que le Nasdaq100 s'est adjugé 0.85%, les valeurs technologiques conservant la faveur des investisseurs.



Ce matin, les initiatives devraient rester limitées, comme le suggèrent les contrats futures à proximité de l'équilibre.



En données horaires, la consolidation horizontale perdure. Il faudra suivre de près la sortie des 4460/4560 points pour avoir des indications sur la tendance à venir. Une sortie par le bas de cette zone ouvrirait la voie aux 4420 points voire 4380 points par extension.

