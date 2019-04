Proche de l'équilibre avant le NFP Envoyer par e-mail :

En données horaires, le CAC40 oscille horizontalement au sein du trading range 5449/5473 points. On attendra la sortie de cette zone d'indécision pour agir dans un sens comme dans l'autre. Une sortie par le haut ouvrirait la voie aux 5500 points. Après ses records annuels de mercredi sur fond d’espoirs d’un accord imminent entre la Chine et les Etats-Unis, le CAC40 a terminé en timide baisse de 0.09% à 5463 points hier. Les opérateurs ont ainsi opté pour quelques prises de bénéfices, à la veille du rapport mensuel sur l’emploi américain.Les statistiques de jeudi avaient rassuré en Europe, avec des indices PMI services légèrement au-dessus des attentes.En ordre dispersé à la cloche parisienne, les indices américains ont finalement gardé le cap, le Dow Jones a gagné 0.64% à 26385 points, le S&P500 s'est adjugé 0.21% à 2879 points et le Nasdaq100 a perdu 0.06%.Aujourd'hui, le CAC40 est attendu sur une note hésitante, après l'annonce de la signature d'un probable accord commercial d'ici un mois.En données horaires, le CAC40 oscille horizontalement au sein du trading range 5449/5473 points. On attendra la sortie de cette zone d'indécision pour agir dans un sens comme dans l'autre. Une sortie par le haut ouvrirait la voie aux 5500 points.

