Proche de l'équilibre avant le NFP

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6000 PTS/ 6050 PTS

L'apaisement des craintes concernant le coronavirus chinois a contribué à la poursuite du rebond des places financières hier, l'indice CAC40 ayant aligné une quatrième séance consécutive de hausse (+0.88% à 6038 points).

Les bons résultats d'entreprises ont également entrenu le courant acheteur, à l'image d'ArcelorMittal (+11%) ou Sanofi (+4.1%). Wall-Street a également terminé dans le vert, profitant de l'annonce de l'allègement de 50% par la Chine, des droits de douane sur 75Mds$ de produits importés des Etats Unis. Le Dow Jones a gagné 0.3% à 29380 points, le S&P500 s'est adjugé 0.33% à 3346 points et le Nasdaq100 0.84%.



Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir sur une note stable, avant le rapport mensuel sur l'emploi américain. Le consensus table sur un taux de chômage inchangé à 3.5%, 163K créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.3%. Techniquement, pas de changement, on suivra de près la sortie des 6000/6050 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Palmarès CAC 40 SAFRAN 150.05 1.66% L'ORÉAL 271.8 1.49% SANOFI 94.56 0.97% BOUYGUES 37.03 0.84% ATOS 81.66 0.79% CARREFOUR 15.46 -1.59% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 120.25 -1.88% TECHNIPFMC 17.49 -2.13% PEUGEOT 19.375 -2.54% RENAULT 35.12 -2.69%