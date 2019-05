Proche de l'équilibre dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5340 PTS/ 5400 PTS



La Chine a par ailleurs averti qu'elle était disposée à reprendre les négociations.



Les valeurs le plus exposées au conflit ont ainsi rebondi, à l'image de STM qui a engrangé 4.3%, suivi de près par ArcelorMittal (+3.6%) et Technip (+3.5%).



Les indices américains ont également repris des couleurs après deux séances de baisse, le Dow Jones a gagné 0.77% à 25877 points, le S&P500 s'est adjugé 0.85% à 2864 points et le Nasdaq100 1.01%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance sans réelle tendance (-0.1%).

