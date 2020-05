Proche de l'équilibre dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 07/05/2020 | 08:03

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4420 PTS/ 4493 PTS

Après +2.4% mardi, le CAC40 a clôturé en baisse de 1.11% à 4433 points hier, impacté par la retombée initiale de Wall-Street, le repli des cours pétroliers et une enquête ADP qui a fait état de 20.236 millions de destructions de postes dans le secteur privé aux Etats-Unis.

La nervosité pourrait rester palpable avant la publication du rapport mensuel sur l’emploi américain vendredi. Les opérateurs attendent un taux de chômage à 16% (4.4% le mois dernier) et 21400K destructions d’emplois (701K précédemment). Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones a perdu 0.91% à 23664 points, le S&P500 a cédé 0.7% à 2848 points tandis que le Nasdaq100 s’est adjugé 0.61%. Ce matin, le marché parisien est néanmoins attendu en timide hausse de 0.2%, profitant de la progression de 3,5% des exportations chinoises en avril (consensus -11%). Les importations ont en revanche chuté de 14,2 % (-10% attendu). En données horaires, la configuration demeure inchangée. On suivra de près la sortie des 4420/4493 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.