Proche de l'équilibre malgré Wall-Street

Après 9 semaines consécutives de hausse, Wall-Street a ainsi cédé du terrain, dans l'attente des données concernant l'emploi aux Etats-Unis et la décision de la BCE sur les taux. Les indices américains ont d'abord décroché sur fond de craintes de l'enlisement des pourparlers, avant de redresser peu à peu la barre. Le Dow Jones a cédé 0.79% à 25820 points, le S&P500 a perdu 0.39% à 2793 points et le Nasdaq100 0.01%.



En données horaires, la dynamique reste positive au-dessus des 5280 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. La rupture de ce niveau militerait toutefois pour des dégagements plus marqués avec les 5260/5247 points comme premiers objectifs baissiers.

