Proche de l'équilibre pour terminer la semaine Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 12/04/2019 | 08:04

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5435 PTS/ 5500 PTS





Malgré des statistiques américaines meilleures que prévu (inscriptions au chômage à 196K et PPI à +0.6%), les indices américains ont marqué une pause, les opérateurs optant pour la prudence avant les premières publications des bancaires aujourd'hui. Le Dow Jones a perdu 0.05% à 26143 points, le S&P500 a terminé stable à 2888 points et le Nasdaq100 a reculé de 0.22%.



Ce matin, le CAC40 devrait une nouvelle fois proche de l'équilibre.

Graphiquement, la tendance demeure haussière en données horaires au-dessus des 5436 points. A court terme, le débordement des 5500 points devrait ouvrir la voie aux 5523/5543 points. Seule une rechute sous les 5436 points invaliderait ce scénario. La bourse de Paris a inscrit hier un nouveau record annuel à 5498 points hier (+0.66% à 5485.72 points à la clôture), dans le sillage des résultats d'entreprises salués (Sodexo +2.9%, LVMH +4.6%), du report du Brexit au 31 octobre et des récents propos rassurants des banquiers centraux, lesquels continueront leur politique monétaire très accommodante cette année. C'est toutefois Atos (+6.5%) qui a pris la tête du palmarès.Malgré des statistiques américaines meilleures que prévu (inscriptions au chômage à 196K et PPI à +0.6%), les indices américains ont marqué une pause, les opérateurs optant pour la prudence avant les premières publications des bancaires aujourd'hui. Le Dow Jones a perdu 0.05% à 26143 points, le S&P500 a terminé stable à 2888 points et le Nasdaq100 a reculé de 0.22%.Ce matin, le CAC40 devrait une nouvelle fois proche de l'équilibre.Graphiquement, la tendance demeure haussière en données horaires au-dessus des 5436 points. A court terme, le débordement des 5500 points devrait ouvrir la voie aux 5523/5543 points. Seule une rechute sous les 5436 points invaliderait ce scénario.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 28 3.97% BNP PARIBAS 46.315 3.37% VALEO 30.24 3.24% CRÉDIT AGRICOLE 11.94 3.11% ARCELORMITTAL 20.083 2.47% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 154.625 -0.88% KERING 530.4 -0.92% ENGIE 13.2 -1.31% ACCOR 37.13 -1.49% SANOFI 75.4 -2.26% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.