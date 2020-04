Proche des 4600 points avant la Fed et le PIB US Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4480 PTS/ 4610 PTS

La bourse de Paris a terminé en forte hausse de 1.43% à 4569 points hier, portée par la perspective d'une reprise progressive de l'activité économique, alors que plusieurs pays s'apprètent à lever les mesures de confinement.

La tendance a également été soutenue par la remontée du baril de pétrole et par quelques résultats d'entreprises bien accueillis, à l'image de Cap Gemini (+7.9%). Les valeurs financières ont également tirer l'indice vers le haut, dans l'attente des décisions des banques centrales. Bnp Paribas s'est adjugée 6.5%, Crédit Agricole 6.1% et Société Générale 4.2%. En hausse de près de 2% en début de journée, les indices américains ont finalement clôturé en territoire négatif, dans le sillage des valeurs technologiques. Le Dow Jones a perdu 0.13% à 24101 points, le S&P500 a cédé 0.52% à 2863 points et le Nasdaq100 1.81%. Aujourd'hui, les futures sont bien orientés des deux côtés de l'Atlantique, à l'aube d'une journée chargée, avec notamment le PIB américain, les stocks pétroliers, de nombreux résultats d'entreprises et la décision de la Fed ce soir à 20h.

L'indice parisien est attendu en haussse de l'ordre de 0.5% à l'ouverture et devrait ainsi de nouveau tutoyer la zone des 4600/4610 points.



En données horaires, on pourra conserver un biais haussier au-dessus des 4480 points. Le débordement de la zone des 4610 points libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 4700/4750 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.