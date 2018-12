Proche des 4900 points Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 12/12/2018 | 11:25

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4845 PTS/ 4900 PTS





Sur le front de l’économie, la production industrielle était conforme aux attentes en zone euro à +0.2%. L’indice CPI sera publié aux Etats-Unis à 14h30 (consensus 0%) puis les stocks pétroliers à 16h30, anticipés à -3.0M et le budget de l’Etat à 20h.

Outre-Atlantique, les contrats futures sont en hausse de 0.8%.



En données horaires, le CAC40 confirme son mouvement de reprise, revenant tutoyer les 4900 points. Seul le dépassement de ce niveau clé permettrait d’anticiper une poursuite du mouvement avec les 4950 points en ligne de mire, voire 4975 points par extension.

Profitant de la reprise des négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, alors que D. Trump a évoqué des "conversations très productives en cours", le CAC40 poursuit son mouvement de rattrapage, avec une progression actuelle de 1.6% à 4883 points.Sur le front de l’économie, la production industrielle était conforme aux attentes en zone euro à +0.2%. L’indice CPI sera publié aux Etats-Unis à 14h30 (consensus 0%) puis les stocks pétroliers à 16h30, anticipés à -3.0M et le budget de l’Etat à 20h.Outre-Atlantique, les contrats futures sont en hausse de 0.8%.En données horaires, le CAC40 confirme son mouvement de reprise, revenant tutoyer les 4900 points. Seul le dépassement de ce niveau clé permettrait d’anticiper une poursuite du mouvement avec les 4950 points en ligne de mire, voire 4975 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ATOS SE 72.36 6.41% PERNOD RICARD 148.8 5.91% PEUGEOT 18.235 4.65% CRÉDIT AGRICOLE 10.232 3.50% AIRBUS SE 91.48 3.25% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.