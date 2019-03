Proche des 5300 points Envoyer par e-mail :

Du côté des statistiques, l'indice PPI est ressorti conforme aux attentes en zone euro à +0.4%. Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance des dépenses de construction aux Etats-Unis, anticipées en hausse de 0.2%.

La semaine sera dominée par les données concernant l'emploi aux Etats-Unis, avec le rapport mensuel vendredi et par la décision de la BCE sur les taux jeudi.



Les espoirs d'un accord commercial avant la fin du mois continuent de soutenir la tendance en Europe, à l'image du CAC40 qui s'inscrit aujourd'hui en hausse de 0.59% à 5296 points. Les places asiatiques avaient également gagné du terrain ce matin, avec des progressions de l'ordre de 1% et Wall-Street devrait afficher un gain de 0.3% cet après-midi.

