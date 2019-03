Proche des 5400 points Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5340 PTS

Objectif de cours : 5400 PTS



L'indice parisien se rapproche désormais des 5400 points, avant un gain actuel de 0.59% à 5381 points.

Outre-Atlantique, les contrats futures américains sont en hausse de 0.3%.



Du côté des statistiques, l'indice Empire State manufacturier sera publié à 13h30 (consensus 10.1) puis la production industrielle à 14h15, anticipée en hausse de 0.4%. Les opérateurs prendront ensuite connaissance de l'indice de confiance du Michigan à 15h, attendu à 95.5.



