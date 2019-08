Proche des 5500 points Envoyer par e-mail :

Graphiquement, le CAC40 a rallié une première cible majeure de rebond située vers 5500 points et correspondant à la borne basse d'un gap laissé ouvert début août. La réaction de l'indice dans cette zone devrait être déterminante pour mettre à profit une poursuite du rattrapage en cours ou au contraire quelques prises de bénéfices en direction des 5455 points. La bourse de Paris poursuit son mouvement de reprise en cette fin de semaine, toujours soutenue par les espoirs d'accalmie de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Après les commentaires rassurants du Ministère du commerce chinois hier, D. Trump a indiqué que des discussions avaient eu lieu et que d'autres suivraient, de quoi entretenir l'appétit pour le risque des opérateurs.A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.74% à 5490 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.6%.Du côté des statistiques, les opérateurs attendent à 14h30, l'indice Core PCE ainsi que les dépenses et revenus des ménages. A 15h45, sera dévoilé l'indice PMI de Chicago puis à 16h, l'indice de confiance du Michigan.Graphiquement, le CAC40 a rallié une première cible majeure de rebond située vers 5500 points et correspondant à la borne basse d'un gap laissé ouvert début août. La réaction de l'indice dans cette zone devrait être déterminante pour mettre à profit une poursuite du rattrapage en cours ou au contraire quelques prises de bénéfices en direction des 5455 points.

