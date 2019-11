Proche des 5900 points Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5865 PTS

Objectif de cours : 5900 PTS

Alors que Washington et Pékin semblent s'être entendus pour lever par étapes les taxes supplémentaires que les 2 pays s'étaient reciproquement imposées ces derniers mois, le CAC40 poursuit son ascension aujourd'hui, avec un gain actuel de 0.26% à 5882 points. Du côté des valeurs, Sodexo et ArcelorMittal se distinguent très nettement après leurs publications trimestrielles, les titres s'adjugeant respectivement 7.9% et 6.1%. A l'opposé, on retrouve Engie, dont les chiffres sont sanctionnés (-3.5%).



Sur le plan macroéconomique, la production industrielle allemande a reculé plus que prévu (-0.6% contre -0.3% attendu). Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30 (consensus 215K) et le crédit à la consommation à 21h. Graphiquement, pas de changement, la tendance reste haussière au-dessus des 5840 points voire au-dessus des 5865 points en intraday et les 5900 points restent pour le moment en ligne de mire.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.