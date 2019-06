Prudence à l'aube d'une semaine chargée Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 17/06/2019 | 12:01

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5345 PTS/ 5395 PTS



Les initiatives restent donc limitées avant ces rendez-vous majeurs, d'autant plus avec la persistances des tensions géopolitiques et commerciales.



Outre-Atlantique, les contrats futures affichent un gain timide de 0.2%.

Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance de l'indice Empire state manufacturier à 14h30 (consensus 12.1) puis de l'indice NAHB des prix immobiliers à 16h. Mario Draghi s'exprimera également à 19h.



Graphiquement, pas de changement, on suivra de près la sortie des 5344/5395 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Dans l'attente de la décision de la Fed sur les taux mercredi, de celle de la banque d'Angleterre et des nombreuses statistiques cette semaine, le CAC40 s'inscrit en hausse de 0.25% à 5381 points.Les initiatives restent donc limitées avant ces rendez-vous majeurs, d'autant plus avec la persistances des tensions géopolitiques et commerciales.Outre-Atlantique, les contrats futures affichent un gain timide de 0.2%.Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance de l'indice Empire state manufacturier à 14h30 (consensus 12.1) puis de l'indice NAHB des prix immobiliers à 16h. Mario Draghi s'exprimera également à 19h.Graphiquement, pas de changement, on suivra de près la sortie des 5344/5395 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 15.128 5.25% ACCOR 36.34 4.97% ENGIE 13.41 4.56% SCHNEIDER ELECTRIC SE 77.6 3.41% RENAULT 54.37 3.29% PUBLICIS GROUPE 50.14 -0.08% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.