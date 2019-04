Prudence avant la BCE Envoyer par e-mail :

Les opérateurs ont ainsi procédé à quelques prises de bénéfices, d’autant plus avec la nouvelle révision à la baisse des prévisions de croissance mondiale par le FMI (désormais attendue à +3.3% cette année).

L’indice CAC40 a finalement clôturé en baisse de 0.65% à 5436 points.



Les indices américains ont dans un second temps légèrement accentué leur repli, sur fond de prises de bénéfices, dans le sillage des valeurs industrielles et des technologiques. Le Dow Jones a cédé 0.72% à 26151 points, le S&P500 a perdu 0.61% à 2878 points et le Nasdaq100 0.41%.



Aujourd'hui, le CAC40 est attendu sur une note hésitante,



En données horaires, le CAC40 consolide horizontalement à proximité de ses récents points hauts. La dynamique de fond n’est pour le moment pas remise en cause mais l’enfoncement des 5415 points suggérerait l’amorce d’une consolidation de plus forte ampleur en direction des 5375/5350 points. A contrario, le dépassement des 5490 points ouvrirait la voie aux 5520/5543 points.

