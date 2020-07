Prudence avant le Sommet européen Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5039 PTS/ 5145 PTS

En attendant l'issue du sommet de Bruxelles, durant lequel les 27 pays membres de l'union européenne doivent débattre sur le plan de relance de 750 milliards d'euros, le CAC40 cède du terrain aujourd'hui. Les opérateurs optent de nouveaux dégagements alors que le nombre de contaminations au Covid-19 continue de battre des records dans certains pays, menaçant la reprise économique amorcée récemment.

L'indice parisien est désormais en baisse de 0.49% à 5060 points et Wall-Street est attendue sur une note hésitante.



Du côté des statistiques, l'indice CPI était conforme aux attentes en zone euro (+0.3%). Aux Etats-Unis, les permis de construire et les mises en chantier seront dévoilés à 14h30 avant l'indice du Michigan à 16h.



En données horaires, le CAC40 poursuit son mouvement de consolidation horizontale. Seul l'enfoncement des 5039 points militerait pour une poursuite des dégagements en direction des 5007/5000 points puis 4950 points.

