Quelques achats à bon compte

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4610 PTS/ 4700 PTS



Le pétrole en profite pour se valoriser, générant des gains sur le secteur à l'image de TechnipFMC (+4.1%) et ArcelorMittal (+3.9%).



Les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des créations d’emplois, du salaire horaire moyen et du taux de chômage, pour le mois de décembre aux Etats-Unis.



Techniquement, en données horaires, l'indice tente un rebond au-delà des moyennes mobiles 20 et 50 heures. La pression vendeuse peut néanmoins revenir à chaque instant. Il faut surveiller le franchissement de la ligne des 4700 points pour espérer une avancée plus durable en direction des 4755 points. Dans le cas contraire, les oscillations entre la première résistance et les 4600 points perdureront.



Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 18.46 6.58% TECHNIPFMC 18.23 5.41% CRÉDIT AGRICOLE 9.764 5.18% PEUGEOT 18.905 5.00% BNP PARIBAS 40.74 4.85% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.