Quelques achats à bon compte

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5203 PTS/ 5252 PTS



Pékin a par ailleurs averti qu'elle était prête à user de sa position dominante dans les terres rares, comme arme dans les négociations avec Washington. Les opérateurs ont ainsi opté pour de lourds dégagements, craignant un impact significatif sur la croissance mondiale.



Le CAC40 a clôturé en forte baisse de 1.7% à 5222 points, le Dow Jones a perdu 0.87% à 25126 points. Le S&P500 a quant à lui cédé 0.69% à 2783 points et le Nasdaq100 0.85%.



Aujourd'hui, le marché parisien devrait reprendre quelques couleurs, comme le laissent envisager les contrats futures en hausse de 0.4%.



En données horaires, la tendance demeure clairement baissière sous les 5252 points. A court terme, on attendra désormais la sortie des 5200/5252 points pour avoir des indications sur la tendance à venir. Une sortie par le haut de cette zone militerait pour l'amorce d'une reprise technique en direction des 5270 points puis 5300/5310 points.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 KERING 474.55 2.92% VIVENDI 24.1 1.90% WORLDLINE 53.15 1.33% BOUYGUES 31.88 1.21% SAINT-GOBAIN 32.775 1.10% ATOS 69 -0.29% VALEO 24.19 -0.49% RENAULT 56.49 -0.63% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 134.95 -1.03% PEUGEOT 20.1 -1.13% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.