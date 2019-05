Quelques achats à bon compte pour terminer la semaine Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5270 PTS/ 5300 PTS



Au sein de l'indice parisien, seule Sodexo s'est distinguée, avec un gain de 0.39% alors que les technologiques et les pétrolières ont logiquement subi le plus lourd tribu (STM -5.6%, TechnipFMC -4.4%...).



Outre-Atlantique, les indices ont légèrement redressé la barre en fin de journée, mais ils terminent en nette baisse. Le Dow Jones a perdu 1.11% à 25490 points, le S&P500 a cédé 1.19% à 2822 points et le Nasdaq100 1.52%.



Ce matin, le CAC40 devrait reprendre quelques couleurs, les contrats futures suggérant un gain initial de 0.4%.

En données horaires, pas de changement, la dynamique est clairement négative sous les 5340 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. A très court terme, le dépassement des 5300 points militerait pour une reprise purement technique avec les 5340 points en ligne de mire. A contrario, sous les 5270 points, les objectifs resteraient fixés à 5247 points puis 5210/5200 points.



