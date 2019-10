Quelques dégagements à Paris Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 22/10/2019 | 11:10

Opinion : Négative sous les 5673 PTS

Objectif de cours : 5600 PTS

Dans l'attente de précisions sur le dossier du Brexit, alors que 2 nouveaux votes sont attendus aujourd'hui à la Chambre des communes, l'indice parisien cède du terrain, impacté également par des résultats d'entreprises.

Thalès recule notamment de 2% après avoir dévoilé un chiffre d'affaires stable pour les neufs premiers mois de l'année. Le groupe avait révisé à la baisse ses prévisions de croissance vendredi dernier, ce qui avait engendré un repli du titre de 5.4%.



Du côté des statistiques, les opérateurs attendent les ventes de logements existants à 16h (consensus 5.45M) ainsi que lk'indice manufacturier de Richmond qui devrait ressortir à -7. L'indice CAC40 cède actuellement 0.43% à 5623 points et les contrats futures américains sont en baisse de 0.1%.



Graphiquement, pas de changement, nous conservons un biais vendeur sous les 5673 points avec les 5600 points comme premier objectif. A court terme, le sens de sortie des 5600/5673 points devrait être déterminant.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.