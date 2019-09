Quelques dégagements en attendant la BCE Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5620 PTS

Objectif de cours : 5540 PTS



L'indice CPI chinois est ressorti à 2.8% contre 2.6% attendu et l'indice PPI à -0.8% (consensus -0.9%).

La production industrielle française n'a par ailleurs progressé que de 0.3% alors que le consensus tablait sur +0.5%.



A la mi-séance, le CAC40 recule de 0.46% à 5563 points et les contrats futures américains sont en baisse de 0.25%.

Aucune statistique majeure n'est attendue en deuxième partie de séance.



D'un point de vue technique, le CAC40 est sorti par le bas de la zone des 5580/5620 points et amorce une consolidation. Le premier objectif baissier majeur est fixé vers 5540 points, borne basse d'un gap laissé ouvert le 5 septembre dernier. En l'absence de réaction positive dans cette zone de cours, les 5500/5470 points seraient alors en ligne de mire.

