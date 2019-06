Rassurés par la Fed, les regards se tournent vers la BCE Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 06/06/2019 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5255 PTS/ 5310 PTS





En dépit de la baisse du pétrole et d'une enquête ADP au plus bas depuis mars 2010 (27K créations d'emplois dans le privé contre 185K attendues et 271K le mois dernier), les indices américains ont également poursuivi leur rattrapage.

Le Dow Jones a engrangé 0.82% à 25540 points, le S&P500 lui aussi 0.82% à 2826 points et le Nasdaq100 0.76%.



Ce matin, les initiatives devraient rester limitées dans l'attente de la décision de la BCE sur les taux et de la conférence de presse de Mario Draghi, durant laquelle il devrait notamment donner des précisions sur le nouveau TLTRO.

L'indice CAC40 devrait débuter la séance sans réelle tendance (-0.2%).



Graphiquement, le CAC40 demeure en phase de reprise et conserve un biais positif en données horaires au-dessus des 5255 points. A court terme, on suivra désormais de près la sortie des 5255/5310 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.





Le CAC40 vient d'aligner une deuxième séance consécutive de hausse, avec un gain de 0.45% à 5292 points à la clôture hier, profitant des anticipations d'une possible baisse des taux dès cet été aux Etats-Unis, confortées par le discours accommodant de Jerome Powell.En dépit de la baisse du pétrole et d'une enquête ADP au plus bas depuis mars 2010 (27K créations d'emplois dans le privé contre 185K attendues et 271K le mois dernier), les indices américains ont également poursuivi leur rattrapage.Le Dow Jones a engrangé 0.82% à 25540 points, le S&P500 lui aussi 0.82% à 2826 points et le Nasdaq100 0.76%.Ce matin, les initiatives devraient rester limitées dans l'attente de la décision de la BCE sur les taux et de la conférence de presse de Mario Draghi, durant laquelle il devrait notamment donner des précisions sur le nouveau TLTRO.L'indice CAC40 devrait débuter la séance sans réelle tendance (-0.2%).Graphiquement, le CAC40 demeure en phase de reprise et conserve un biais positif en données horaires au-dessus des 5255 points. A court terme, on suivra désormais de près la sortie des 5255/5310 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.