Réaction positive à l'ouverture

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4610 PTS/ 4700 PTS





Les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des créations d’emplois, du salaire horaire moyen et du taux de chômage, pour décembre. En attendant, les premiers échanges sur les futures indiquent une hausse de 0.9%.



Techniquement, en données horaires, les cours restent englués dans la partie basse des 4600/4620 points, le consensus vendeur se veut donc encore dominant et réapparaît lors de chaque reprise indicielle. A l’image des moyennes mobiles 20 et 50 heures, l’indice se neutralise entre cette borne basse et la ligne supérieure des 4700 points, qui en cas de franchissement, pourrait ouvrir la voie au comblement du gap à 4750 points. A l'inverse la cassure de 4600 points ferait basculer le CAC40 en direction des récents plus bas vers 4560 points.

